De Steven Georgiou à Yusuf Islam, l'histoire hors norme de Cat Stevens sur Arte (vidéo)

« L’histoire de Cat Stevens est hors norme. C’est celle d’un iconoclaste qui a érigé l’introspection et la quête spirituelle en art ; celle d’une icône de la génération hippie et dont les mots résonnent encore 50 ans après ; celle d’un enfant du XXe siècle qui a mis en musique la quête de sens dans ce monde sauvage. »

Cat Stevens : De Steven Georgiou à Yusuf Islam

« miroir tendu aux musulmans et non-musulmans »

Le parcours de l’énigmatique chanteur britannique, converti à l’islam à la fin des années 1970, est au cœur de, réalisée par France Swimberge. Diffusé sur Arte, le documentaire de 53 minutes revient sur la carrière et les multiples facettes d’un artiste devenu une légende du folk-rock, jusqu’à faire son entrée en 2014 au Panthéon du Rock and Roll. Cat Stevens revient pourtant de loin. Après avoir connu le succès dans les années 1970, Cat Stevens devient Yusuf Islam en 1978, choisissant alors délibérément de se retirer du monde de la musique et du star system. Après trois décennies de silence, il fait son come-back sur le devant de la scène artistique en 2006. Ses identités réconciliées, Cat Stevens/Yusuf Islam déclare désormais en entretien se voir comme un, réussissant à gagner l’admiration du monde grâce aussi à ses nombreux engagements en faveur de la paix et de la réconciliation des peuples.