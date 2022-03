Christchurch : un survivant de l’attaque des mosquées emprunte le chemin du terroriste pour la paix

« Ma force et ma foi m’aideront »

« générations futures pour m'assurer qu'elles ont une belle vie en Nouvelle-Zélande et partout dans le monde »

Temel Atacocugu fait partie des victimes des massacres survenues dans les mosquées Al Noor et Linwood de Christchurch le 15 mars 2019. Le fidèle, un Turc qui a émigré avec son épouse néo-zélandaise au pays des kiwis en 2009, avait été grièvement blessé après avoir reçu neuf balles du terroriste mais avait réussi à survivre. Trois ans après cette tragédie, il a décidé d’emprunter le chemin parcouru par le terroriste entre Dunedin et Christchurch, cette fois en empruntant la voie de la paix. Au total, ce sont 360 kilomètres que l’homme courageux va avaler à pied alors même que toutes les balles n’ont pas été extraites de ses jambes malgré les nombreuses interventions chirurgicales subies., a-t-il déclaré à la presse locale. Parti le 1er mars de Dunedin, au sud de la Nouvelle-Zélande, Il entend arriver à Christchurch au moment des commémorations des attentats.Sa marche pour la paix, il la dédie aux. A l’aube de sa marche pour la paix, Temel Atacocugu a lancé une cagnotte en ligne qui s’élève à ce jour à plus de 31 000 dollars néo-zélandais (près de 20 000 euros), collectés en trois semaines. Il entend reverser la totalité des dons à trois organisations caritatives dédiées aux enfants, Save The Children, Gumboot Friday et Child Cancer Foundation.Lire aussi :