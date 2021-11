Grande-Bretagne : la campagne de sensibilisation contre l'islamophobie lancée, le gouvernement interpellé

khotba

« L'islamophobie se manifeste de plusieurs manières, qu'il s'agisse de ridiculiser notre religion, d'inciter à la haine envers l'islam et les musulmans ou, dans le pire des cas, d'attaquer physiquement les musulmans. Ce qui nous inquiète, c'est que ces attaques semblent être en augmentation et deviennent de plus en plus courantes. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est la façon dont l'islamophobie s'est enracinée et institutionnalisée au sein de certains médias et même du gouvernement »

« Il suffit de regarder du côté de la France pour voir ce qui se passe lorsque le gouvernement commence à diriger son islamophobie au travers des changements de règles et de législation. »

« Plus tôt cette année, ils ont adopté un projet de loi visant à renforcer la surveillance gouvernementale des mosquées et visant à renforcer la surveillance gouvernementale des mosquées et à restreindre davantage les libertés religieuses

C'est une situation extrêmement préoccupante et c’est ce qui pourrait arriver à l'avenir dans ce pays »,

« le séparatisme islamiste »

Tout au long du mois, conférences, manifestations et divers événements sont organisés. Les initiateurs de la campagne ont également appelé les imams à consacrer leur sermon () du vendredi 19 novembre à la cause de la lutte contre l’islamophobie. Un discours a même été préparé par les initiateurs d'IAM à l'attention des prédicateurs qui souhaitent participer à cette opération. Et le ton se veut offensif., peut-on lire du texte dont Saphirnews a pris connaissance.La France y est explicitement citée comme l’exemple à ne pas suivre en matière de lutte contre ladite islamophobie en ces termes :(en référence à la loi contre le séparatisme, adoptée en juillet dernier, ndlr).entend-t-on prévenir. Outre-Manche, mais aussi outre-Atlantique, le combat contretel qu'il est mené en France fait l'objet de nombreuses et lourdes critiques au sein des communautés musulmanes et au-delà, dégradant ainsi l'image de l'Hexagone.