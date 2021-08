Royaume-Uni : un rapport commandé par les Conservateurs relève l'islamophobie au sein du parti

« Le sentiment anti-musulman demeure un problème au sein du parti. C'est préjudiciable pour le parti et cela détourne une partie importante de la société »

« un racisme institutionnel »

Le constat est sans appel : un rapport indépendant sur les discriminations commandé par les Conservateurs conclut que le parti du Premier ministre britannique Boris Johnson est bel et bien confronté à un problème d’islamophobie persistant., alerte le document, publié mardi 25 mai. Celui-ci s'appuie sur 1 418 plaintes pour discriminations adressées aux Conservateurs entre 2015 et 2020, relatives à 727 incidents. A l’aune de ces données, le document souligne que ce sentiment se retrouve à l’échelle local et individuel au sein du parti, sans pour autant constituer. Si le document réfute l'hypothèse d’un racisme d'État, il contient en revanche plusieurs recommandations visant à éliminer les actes de discriminations qui gangrènent le parti.Le rapport évoque, entre autres, une refonte du système de gestion des plaintes, davantage de transparence concernant leur traitement, un code de conduite clairement établi pour tous les membres du parti, des formations, et une révision des règles en matière de réseaux sociaux, impliqués par ailleurs dans 74 % des cas de discriminations mobilisés dans le cadre du rapport. Des préconisations qui devraient être examinées en interne, a assuré un porte-parole du parti.Confié en décembre 2019 au professeur en psychologie et ancien membre d’une commission nationale sur l’égalité Swaran Singh, ce travail d’enquête a été demandé par les tenants du parti après que plusieurs affaires ont éclaboussé certains de ses membres dont Boris Johnson lui-même