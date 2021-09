Une députée musulmane vent debout contre l’islamophobie au Parlement britannique (vidéo)

« J'ai découvert qu'être une femme musulmane, franche et de gauche, c'est faire l'objet de racisme et de haine »

« n'est pas naturelle, ou enracinée. Elle est transmise d'en haut. Ces flammes sont attisées par des personnes privilégiées et en position de pouvoir »

« Les personnes qui sèment cette haine, ne s'en prennent pas qu'aux musulmans, ils s'en prennent aux personnes noires, ils s'en prennent aux personnes juives, ils s'en prennent aux Roms et aux gens du voyages, ils s'en prennent aux migrants et aux réfugiés. La sécurité et la solidarité existent. Ce n’est qu’en unissant nos luttes que nous pourrions vaincre le racisme »

« Ce n'était pas un discours facile à prononcer, mais je ne peux pas passer sous silence l'islamophobie »

Face à l’islamophobie dont elle est victime, Zarah Sultana a décidé, jeudi 9 septembre, de prendre la parole devant le Parlement britannique pour faire part de son propre vécu., a signifié, avec émotion, la députée du Parti travailliste, égrenant quelques exemples d’insultes qu’elle a reçues depuis son élection en 2019.L’islamophobie, a fait valoir la jeune élue de 27 ans., a-t-elle conclu., a-t-elle précisé sur ses réseaux sociaux en relayant la vidéo de son intervention. Celle-ci s'est tenue dans le cadre d’un débat portant sur la définition qu'il faut donner de l’islamophobie et son usage. Il s'agit d'un racisme, soutient le groupe parlementaire multipartite (APPG), qui souhaite voir cette définition être adoptée officiellement par le gouvernement. En vain à ce jour.