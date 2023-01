Le Canada nomme sa première représentante spéciale en charge de la lutte contre l’islamophobie

« conseillère, experte et représentante du gouvernement canadien, dans le but de renforcer les efforts de lutte contre l’islamophobie et de favoriser la sensibilisation à l’identité diversifiée et intersectionnelle des musulmans au Canada »

« formuler des avis et des conseils à l’appui des efforts déployés par le gouvernement du Canada pour lutter contre l’islamophobie »

« soutenir les efforts de lutte contre le racisme systémique et l’islamophobie par l’éducation et la sensibilisation du public »

« offrir des conseils aux ministres responsables afin de contribuer à la formation, à l’appui des organismes de sécurité nationale ».

« En tant que première représentante spéciale du Canada pour la lutte contre l'islamophobie, Amira Elghawaby utilisera ses vastes connaissances et son expérience en tant que défenseure des droits de la personne pour aider à guider et à renforcer les efforts du Canada dans la lutte contre la haine antimusulmane, le racisme systémique, la discrimination raciale et l'intolérance religieuse,

Cette nomination est une étape importante vers l'édification d'un Canada plus sûr et plus inclusif pour tous ».

« C'est un honneur pour moi de servir dans ce rôle »

« pour son travail dans la lutte contre l'islamophobie et pour s'assurer que les institutions canadiennes sont inclusives pour les musulmans canadiens, et pour toutes les personnes »

« J'ai hâte de rencontrer les élus, les décideurs et les leaders communautaires de tout le pays afin d'amplifier la voix des musulmans canadiens et de travailler ensemble pour combattre la discrimination et la haine sous toutes ses formes »

Amira Elghawaby, présentée comme une spécialiste des questions d'équité et d'inclusion et défenseure des droits humains, jouera le rôle de, précise le gouvernement.Elle sera notamment chargée de, deou encore d'a assuré le ministre chargée de la Diversité et de l'Inclusion., a fait savoir Amira Elghawaby, qui a remercié Justin Trudeau, a ajouté la conseillère.De récents rapports ont démontré une augmentation des crimes et délits motivés par la haine contre les musulmans au Canada ces dernières années, poussant les organisations musulmanes à hausser encore davantage le ton pour agir. Lire aussi :