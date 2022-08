Canada : forte hausse des crimes motivés par la haine envers les musulmans

« Il n’est pas possible de lier les incidents et crimes de haine annoncés par la police à des événements particuliers, mais les médias et le discours public peuvent aussi bien aider à accroitre la conscience du phénomène que susciter des réactions négatives de la part de personnes à l’attitude haineuse »

« Nous avons déploré la perte de musulmans canadiens, due à la haine en 2021. Ces statistiques ne disent cependant pas tout. Nous savons que le nombre de crimes et délits engendrés par la haine a excédé de beaucoup ce qu’indiquent les statistiques »,

Selon un rapport de Statistique Canada divulgué mardi 2 août, le nombre de crimes et délits motivés par la haine contre les musulmans, qui ont été déclarés dans le pays, a augmenté de 71 % entre 2020 et 2022. Les attaques haineuses sont ainsi passées de 84 en 2020 à 144 en 2021. Cette hausse a été précédée d’une baisse des attaques l’année précédente : en 2019, le total des incidents ayant pour cible des musulmans s’est élevé à 182., indique Statistique Canada, cité par MEE L’augmentation des attaques en 2021 est liée au meurtre de quatre membres de la famille Afzaal à London , dans l’Ontario. Le meurtrier, Nathaniel Veltman, un jeune homme de 20 ans, a délibérément jeté son pick-up sur Salman Afzaal, sa mère âgée de 77 ans, sa femme de 44 ans et leur fille de 15 ans, qui attendaient pour traverser la rue. Seul le petit Faez, âgé de 9 ans, a survécu à l’attaque, considéré comme terroriste par le gouvernement canadien. a fait savoir le Conseil national des musulmans canadiens (NCCM) après la publication des statistiques.Les incidents et attaques envers les juifs ont aussi augmenté dans la même période de 47 %. Plus globalement, les crimes de haine au Canada se sont accrus d'une année sur l'autre : ils sont ainsi passés de 2 646 en 2020 à 3 360 en 2021 (+ 27 %).Lire aussi :