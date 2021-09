Canada : des adieux émouvants aux victimes de l’attaque islamophobe à London

L'attaque à la voiture-bélier commise à London, dans l'Ontorio, le 6 juin contre une famille canado-pakistanaise continuent d’émouvoir et de révolter au Canada. Près d'une semaine après le crime qualifié de terroriste par le Premier ministre Justin Trudeau , des adieux solennels ont été faits à Salman Afzaal, 46 ans, sa femme Mediha Salman, 44 ans, leur fille Yumna, 15 ans, et sa grand-mère, Talat Afzaal, 74 ans.Samedi 12 juin, des centaines de personnes ont assisté à la cérémonie funéraire publique qui s’est déroulée au Centre islamique de London. Dans le respect des gestes barrières, masques sur le visage et tapis de prières individuels en mains, organisateurs, bénévoles et citoyens se sont retrouvés pour rendre hommage à cette famille.