Canada : l’islamophobie, une préoccupation répétée par Justin Trudeau au festival annuel des Ahmadis

« Une attaque contre un Canadien musulman est une attaque contre tous les Canadiens »

« Il servira de conseiller expert au gouvernement sur la manière dont nous pouvons lutter contre l'islamophobie, l'intolérance religieuse et la discrimination raciale »

« En travaillant ensemble, nous pouvons et nous bâtirons un Canada plus fort, plus juste et plus inclusif. »

« Amour pour tous, haine pour personne »

« Nous avons un message dont tout le monde a besoin. Tous les Canadiens ont besoin du message que nous avons, ce message est que l'islam est une religion qui promeut la paix et l'amour »,

« Cette conférence servira à propager ce message d'amour et de compassion pour tous les êtres humains. »

Des milliers de personnes venues de tout le Canada ont convergé du vendredi 15 au dimanche 17 juillet à Bradford, dans la province de l’Ontario, pour la 44e édition de la Jalsa Salana, le rendez-vous annuel de la communauté des Ahmadis. Après deux ans sans célébration en raison de la pandémie de la Covid-19, les Ahmadis du Canada mais aussi d'ailleurs se sont retrouvés avec une certaine ferveur en présence du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui a fait le déplacement pour l’occasion., a déclaré le chef du gouvernement au cours d’une allocution prononcée samedi 16 juillet. Justin Trudeau, qui s’inquiète d’une hausse des attaques contre les musulmans ces dernières années dans le pays, a annoncé qu’un commissaire spécial en charge de combattre l’islamophobie sera prochainement nommé., a-t-il affirmé.est le slogan des Ahmadis.a déclaré Lal Khan Malik, président national de la Ahmadiyya Muslim Jama’at, cité par la presse locale. Lire aussi :