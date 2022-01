Canada : cinq ans après l'attentat à la mosquée de Québec, l’urgence d'agir contre l'islamophobie soulignée

« genrée »

Le rapport compile des témoignages significatifs de musulmans issus de tous les milieux et de toutes les provinces canadiennes. C'est l'histoire d'une victime de l’attentat de la grande mosquée de Québec, Aymen Derbali , qui a reçu sept coups de feu et se retrouve paralysé et incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Celle d'un sportif qui a été obligé d’arrêter de participer à des compétitions pendant un moment parce qu’il était discriminé et essuyait des propos racistes.C'est encore celle une enseignante au Québec à qui on a demandé d’enlever son voile pendant la classe en vertu de la loi 21. Cette loi interdit aux fonctionnaires québécois de porter des symboles religieux. L’enseignante a refusé et a failli perdre son travail. Ou bien celle une habitante de l’Ontario qui, parce qu’elle porte le hijab, fut attaquée physiquement et verbalement sur un campus universitaire.L’un des points clés de ce rapport est la démonstration que l’islamophobie n’est pas seulement systémique et normalisée, elle est également. Proportionnellement, les femmes sont beaucoup plus nombreuses à en être victimes que les hommes.Le rapport met aussi l’accent sur les conséquences à court ou long terme pour les victimes. Certaines en ressortent choquées ou sont affectées de troubles physiques ou mentaux. Elles peuvent développer un état de stress permanent qui affectent leurs relations au travail comme avec leurs amis ou la famille. Islamic Relief Canada réitère en conséquence son appel aux autorités à prendre immédiatement toutes les actions nécessaires pour combattre les causes profondes de la haine antimusulmane, que ce soit sur le terrain ou à travers une législation adéquate.