Canada : à peine nommée, l'experte chargée de lutter contre l'islamophobie au cœur d'une controverse

« majorité des Québécois » seraient « influencés par un sentiment antimusulman ».



Dès le lendemain de sa nomination, elle avait clarifié ses propos en déclarant ne pas croire « que les Québécois soient islamophobes » mais c’était loin de suffire. L’Assemblée nationale du Québec a voté, mardi 31 janvier, une motion dénonçant les propos « inacceptables » d’Amira Elghawaby et appelant à sa révocation.



Face à la controverse qui ne cesse d’enfler, Amira Elghawaby a présenté formellement des excuses le lendemain. « Je suis convaincue, je sais et je le dis que les gens québécois ne sont pas racistes » , a-t-elle déclaré en français à sa sortie de la rencontre avec le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet. « Ce n’était pas mon intention et, pour les blessures que j’ai faites avec mes mots, je m’excuse sincèrement » , a ajouté la conseillère, citée par



L’experte, qui affirme être « la bonne personne » pour mener à bien la mission qui lui a été confiée, bénéficie néanmoins jusque-là d’un soutien de poids en la personne du Premier ministre Justin Trudeau. Le chef du gouvernement a déclaré dès mardi 31 janvier appuyer « à 100 % » Amira Elghawaby, qui « a démontré tout au long de ses années de travail une sensibilité, une ouverture et une rigueur dont on a besoin maintenant ».



