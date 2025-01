La Grande Mosquée de Paris en pleine tourmente, son business halal avec l'Algérie en question

« une cabale scandaleuse et infondée »

« extrêmement virulentes, totalement mensongères »

« des détracteurs et des convoiteurs habituels, des procureurs de l’ombre et des milieux hostiles à l’apaisement des relations entre la France et l’Algérie ».

« La société commerciale créée pour gérer cette certification ne possède qu’un seul actionnaire : l’association Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam, fondatrice, propriétaire et gestionnaire de la Grande Mosquée de Paris, et le directeur général

et moi-même ne sommes que des représentants physiques de cette entité morale »

« les contrôles sur le terrain, la délivrance des certificats et le suivi comptable sont solides : tout est tracé, maîtrisé, déclaré. L’ensemble des dividendes sert à financer l’exercice du culte musulman, comme les statuts de la nouvelle société commerciale le prévoient Les fonds générés devraient être considérés comme une aubaine pour le culte musulman en France, qui a tant de mal à se financer ».

« La Grande Mosquée de Paris a traversé bien des tempêtes, et des pires encore. (…) Ce qui est en jeu, vous le savez, est une part de son histoire : l’Algérie. J’ai toujours dit, à qui veut le comprendre, mon souhait (…) d’ériger des passerelles vertueuses entre la France et l’Algérie. Quel mal peut-on voir dans cette intention ? Quelle contradiction ? Aucune. (…) Personne ne pourra prendre à défaut l’engagement républicain de la Grande Mosquée de Paris, son attachement aux valeurs de notre société, son désir de voir nos concitoyens musulmans épanouis en France »

« entrave pour le commerce avec l’UE de manière significative »

« étonnement »

« incompréhension »

« Le 26 février 2024, une réunion s’est tenue à Alger sous la présidence du secrétaire général du ministère algérien du Commerce, en présence de plusieurs conseillers ministériels ainsi que des conseillers économiques des ambassades des États membres de l’Union européenne en Algérie. Cette réunion très importante, durant laquelle aucune réserve n’a été formulée, a montré la convergence d’opinion entre les différentes parties »,

« Par conséquent, la Grande Mosquée de Paris conteste pleinement les déclarations de Monsieur le commissaire européen au Commerce, et souhaite continuer à échanger de manière constructive et transparente avec la Commission européenne. »

L'Opinion

Les contrôles ne sont donc pas inutiles dans l’absolu… dans la mesure où elles sont bien réalisées, ce qu’assure faire la GMP qui a dénoncé, jeudi 23 janvier,à son encontre. Son recteur s’est offusqué des attaquesprovenant(Mohammed Louanoughi, ndlr), a affirmé alors Chems-Eddine Hafiz. Et d’ajouter que, a-t-il signifié.Avant que l’affaire de la certification halal ne prenne la proportion actuelle, des critiques avaient été émises par Valdis Dombrovskis, commissaire européen au Commerce, en septembre 2024, quant à la décision algérienne de se servir de la GMP comme de son vaisseau amiral pour permettre ou non l’entrée des produits sur le sol algérien. Il craignait alors une, ce qui avait poussé la GMP à fait valoir sonet sonpar voie de communiqué.a raconté le recteur Chems-Eddine Hafiz.Depuis, une réunion avec les représentants de la Commission européenne a eu lieu en décembre 2024 sur les prix, les délais de certification et la réalité des contrôles, relaye, qui rapporte également qu'une procédure de règlement des différends a été engagée par l'organe exécutif de l'UE à la demande de la direction générale du Trésor en France. L'affaire risque de connaître bien des épisodes plus ou moins tumultueux en 2025.Lire aussi :