Depuis la Grande Mosquée de Paris, un leadership musulman européen en construction

« Des représentants religieux vont s'exprimer pour inciter les musulmans à assumer leur responsabilité (citoyenne) devant la menace de l'extrême droite, qui est une menace contre l'islam, contre les musulmans et contre les pays européens »

« l’extrémisme islamiste qui a ensanglanté l'Europe à diverses occasions »

« défendre la dignité des musulmans, de veiller à leurs droits et de les protéger contre toute forme d'actes antimusulmans. Cette perspective ne peut se départir de la promotion de la citoyenneté des musulmans d'Europe à tous les niveaux »

« Il est bien dit dans notre religion que chaque musulman, là où il se trouve, doit absolument s'impliquer dans la vie citoyenne. C'est un acte d'adoration. »

« L'islam est tout à fait compatible dans le creuset européen puisqu’en 14 siècles, l'islam a montré sa flexibilité sans remettre en cause ses fondamentaux qui est de s'adapter dans l'espace dans lequel il évolue. »

« participer à la représentation des musulmans dans toutes les instances officielles de chaque pays »

« promouvoir le dialogue et la coexistence entre les adeptes de toutes les religions et les cultures en Europe pour un avenir beaucoup plus tolérant et plus apaisé »

« saisir éventuellement les juridictions européennes lorsque des situations discriminatoires se manifesteront ».

Face à ce constat, la promotion de la citoyenneté auprès des musulmans est présentée comme une des priorités majeures de l’instance, qui annonce le lancement prochain d’une campagne de participation au scrutin européen du 9 juin. , a indiqué Farid Hannache, le secrétaire général de l’Ammale.L’organisation, qui se pose aussi en héraut de la lutte contre, a pour but deen se basant aussi « sur des principes religieux », a appuyé Chems-Eddine Hafiz.Et de rappeler :L'Ammale ambitionne de, deou encore de