Face aux Talibans, des leaders musulmans en Europe en solidarité avec les femmes d’Afghanistan

« se concentre sur les politiques européennes sur l'islam et pour les communautés musulmanes en Europe »

« solidarité avec tous les croyants et citoyens, y compris nos sœurs et leurs familles en Afghanistan, en faveur de l'éducation, des droits humains, de la liberté religieuse et de la dignité ».

« Nous sommes d'accord avec la déclaration du Grand imam d'Al-Azhar et président du Conseil des sages musulmans, Ahmed Al-Tayyeb, selon laquelle la décision des talibans "contredit la charia et entre en conflit avec son appel explicite aux hommes et aux femmes à rechercher la connaissance depuis leur berceau jusqu’à la tombe. Cet appel à rechercher la connaissance a produit des esprits puissants parmi les femmes tout au long de l'histoire scientifique et politique de l'islam" »

« Nous veillons à lier, sans aucune confusion possible, la lecture et l'interprétation authentiques de la doctrine religieuse à la dimension universelle des droits humains, y compris l'éducation pour tous »

« L'éducation est encouragée dans la loi islamique et cela inclut tout le monde, hommes et femmes, et aucun parti n'a le droit, sous aucun prétexte , d'empêcher les femmes de poursuivre leurs études ou de limiter leur éducation. »

Bien qu'EULEMA, il souhaite exprimer sa, indiquent les signataires du communiqué., indique EULEMA. L'institution cite en ce sens une déclaration du secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Mohammed Al-Issa