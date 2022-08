Afghanistan : une année de violences depuis le retour des Talibans, la solidarité de la France en question

« Un nombre très faible au regard de la situation catastrophique dans le pays »

« sas sanitaire »

« Oui, il y a un travail minutieux et complexe à effectuer avant de délivrer des visas. Et oui, il y a de véritables bonnes volontés, et au ministère des Affaires étrangères, et dans certaines de nos ambassades, des diplomates que nous remercions pour leur travail assidu, leur empathie et leur professionnalisme »

« Mais ces comportements individuels ne peuvent masquer l’inertie au vu des engagements pris, l’extrême lenteur des réponses apportées par la France à une population en détresse absolue. »

« à relancer, si possible, des négociations en vue d’évacuations depuis l’Afghanistan, à accélérer le processus de regroupement et de réunification familiaux et la délivrance de visas par les ambassades françaises à tous les afghans menacés par les talibans et à assumer la prise en charge des coûts du transport aérien et d’hébergement quand la situation l’exige »

« la France doit honorer sa promesse »

« nous ne pouvons pas faire qu’observer l’effondrement des droits humains de toute une population. Une réponse internationale ferme, significative et unie est le seul espoir de mettre fin à ce cauchemar que la population afghane vit depuis maintenant un an »

Quelque 2 800 personnes ont été évacuées d’Afghanistan par la France entre le 15 et le 29 août 2021. 1 600 autres ont rapidement rejoint l’Hexagone par leurs propres moyens. D'autres arrivent depuis, après un voyage périlleux de plusieurs mois., estimait Damien Carême en début d’année dans la presse . Le député européen (EELV) est aussi coprésident de l’Association nationale des villes et territoires accueillants (Anvita).Mi-août 2021, une vingtaine de villes s’étaient portées volontaires pour offrir l’hospitalité aux réfugiés afghans. Mais l’Etat a rapidement douché cet élan de générosité, en imposant unet un dispositif national d’accueil destiné aux demandeurs d’asile. Début 2022, moins de la moitié des Afghans avait obtenu leur statut de réfugiés, selon le Délégué interministériel à l’accueil et à l’intégration des réfugiés. L’aide promise par le président Emmanuel Macron et la solidarité rappelée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ont bien du mal à se concrétiser. Le Syndicat national des journalistes (SNJ) a ainsi dénoncé, lundi 15 août, la délivrance au compte-gouttes des visas nécessaires, dans une tribune publiée par Libération , précise les auteurs du texte.Le SNJ appelle. CarQuant à Amnesty International, l'ONG martèle que