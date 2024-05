Entre la Licra et la Grande Mosquée de Paris, le divorce est consommé

Charlie Hebdo

« favorise lui-même une double confusion : d’une part entre les attaques contre les personnes et la libre critique des idées ; d’autre part, entre les fidèles de l’islam et ceux qui promeuvent de cette religion une lecture sectaire et violente »

« ne saurait être amoindrie ni par des lectures biaisées ni par l’intimidation de citoyens en recourant à des procédures judiciaires »

« tout son soutien »

« la liberté d’expression »

La Grande Mosquée de Paris a fait part, vendredi 24 mai, de son entière désapprobation des accusations émises à son encontre par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra). L'association a annoncé la veille sa décision de rompre son partenariat avec l'institution religieuse en raison des prises de position adoptées par le recteur Chems-Eddine Hafiz contre des déclarations faites par le journaliste Philippe Val . Il lui est aussi reproché sa récente rencontre avec la juriste franco-palestinienne Rima Hassan , candidate sur la liste de La France insoumise (LFI) aux élections européennes. Pour la Licra, en dénonçant les propos de l'ancien directeur de, le recteur. La libre critique des religions, indique-t-elle, en assurant Philippe Val deau nom de