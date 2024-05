« Oui, je suis islamophobe » : les fédérations musulmanes en colère contre Philippe Val

« propos inadmissibles, islamophobes et stigmatisants ». « Ces commentaires, qui stigmatisent injustement toute une communauté, sont non seulement dangereux mais aussi en contradiction avec les valeurs de respect, de tolérance et du vivre-ensemble. L'islamophobie ne devrait avoir aucune place dans notre société et doit être combattue aussi énergiquement que n'importe quelle autre forme de racisme et de discrimination. Nous rappelons que la grande majorité des musulmans vivent leur foi de manière paisible et respectueuse des lois de la République »

« le terme islamophobie a été créé pour empêcher toute critique de la religion musulmane et en revendiquant son droit d’être phobique d’une religion (…) nous sont servis depuis des années par des racistes notoires qui veulent cacher leur racisme sous les dehors acceptables de la liberté d’expression »

« L’argument qui porte sur la "phobie" est également problématique quand on pense aux autres termes similaires comme "xénophobie", "judéophobie" ou "homophobie". Et si on s’en tient à la signification littérale du terme, les actes anti-arabes seraient aussi des actes antisémites puisque les arabes sont aussi des sémites »

« se draper sous le fait que "l’islamophobie" serait utilisé par certains pour limiter la liberté de critiquer l’islam est un non-sens qui fait fi de l’histoire du mot et de son usage largement admis dans la lutte contre le racisme antimusulman ».

« Aucune des expressions utilisées dans la lutte contre le racisme n’est exempte de griefs ou d’usages impropres. Mais force est de constater que ceux qui veulent réduire le terme "islamophobie" à la critique ou à la peur de l’islam ne condamnent jamais la haine du musulman. En refusant de mettre des mots pour la désigner, ils veulent aussi nier son existence. Ce faisant, ils incitent à la haine antimusulmane tout en ayant un totem d’immunité. »