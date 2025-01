Les mosquées du Rhône en soutien à la Grande Mosquée de Paris contre CNews

« soutien fraternel et indéfectible »

« calomnieuse »

« Ces attaques ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans un climat de défiance et d'hostilité croissante envers la communauté musulmane en France »

« Cette stigmatisation récurrente, souvent alimentée par des discours populistes ou sensationnalistes, contribue à diviser notre société et à renforcer des préjugés injustes. »

« La communauté musulmane de France, dans sa diversité, subit depuis trop longtemps des amalgames, des discriminations et des campagnes de dénigrement visant à remettre en question sa place légitime au sein de la République »

« Ces injustices, loin de servir l'intérêt général, alimentent un climat de méfiance et de fragmentation sociale. »

« symbole de paix, de dialogue et de cohésion nationale »

« ce sont des valeurs fondamentales de notre République qui sont mises à mal »

« à prendre leurs responsabilités en dénonçant publiquement ces dérives »

« la contribution des citoyens musulmans à la société française est inestimable. En condamnant fermement les discours d'exclusion et les attaques injustes, nous affirmons notre volonté commune de bâtir une société plus unie, respectueuse des convictions et des diversités de chacun »

Le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) a fait valoir, lundi 6 janvier, sonà la Grande Mosquée de Paris et à son recteur, Chems-Eddine Hafiz, après que ces derniers ont dénoncé une campagne, a estimé le CMR par la voix de son président, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon Kamel Kabtane., a signifié l'instance.En s'attaquant à la GMP,. Le CMR appelle ainsi les responsables politiques, médiatiques et institutionnelsEt de rappeler queLire aussi :