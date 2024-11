A la Grande Mosquée de Paris, une rencontre intercultes contre les violences faites aux femmes

Travailler, hommes et femmes ensemble, sur les interprétations des Textes sacrés, un souci que partageront nombre d’intervenants des tables rondes de la matinée, à commencer par Christina Weinhold, pasteure de l'Eglise protestante unie de France en région parisienne. « Quand on regarde l'Histoire, on se rend compte que si les textes bibliques sont uniquement dans les mains des hommes, ils souvent interprétés sous un regard d'hommes et, malheureusement, dans un intérêt masculin qui nous a amenés à de douloureuses situations » comme « la soumission de la femme expliquée avec la Bible dans la main sans qu’elle ne soit du tout justifiée ».



Elle, qui croit en l’importance de soutenir la parité hommes-femmes dans les instances religieuses pour mener au mieux le travail théologique sur l’interprétation des textes, plaide pour la mise en place de lieux d’écoute à destination des victimes dans les milieux religieux. « Nous avons découvert une faille dans notre discours chrétien » sur le pardon et l'amour, qui a amené « des femmes dont l'ennemi est le propre mari ou le conjoint » au « piège » consistant à supporter l'insupportable. « Tout le travail que nous faisons actuellement est de sensibiliser au fait que l'amour et le pardon connaissent des limites. Que face à la perversité, il faut absolument (…) se mettre à l'abri, être vigilant. (…) Il ne faut surtout pas être aveugle contre les abus » , presse la pasteure en guise de recommandation.



« Réaffirmer que les femmes ne sont pas une minorité et que leur destin se décide à égalité avec celui des hommes, c'est une valeur religieuse, nous semble-t-il, fondamentale » , déclare, par la suite, le théologien et prêtre catholique Antoine Guggenheim. Car « être une minorité, c'est une situation en danger. Les minorités sont toujours susceptibles, même en démocratie, même en République, d'être l'objet de mesures qui leur déplaisent parce que ce ne sont pas elles qui font les lois. »