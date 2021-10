La Chevalerie spirituelle par l'alchimie des lettres sacrées, par Philippe de Vos

Présentation de l'éditeur

Philippe de Vos, auteur de L’Enéagramme dans la voie soufie et de La genèse de la sagesse soufie , nous propose un ouvrage de référence sur la science des lettres sacrées, présentant les lettres arabes et hébraïques en tant que base du Verbe dans le Coran et la Bible. Il nous révèle que la chevalerie spirituelle passe par la voie de transformation alchimique du monde dont les lettres sacrées sont constitutives.



À partir de l’enseignement de l’alchimiste Jabir ibn Hayyan, dit Geber chez les Latins et élève de l’un des plus grands maîtres spirituels, l’imam Ja’far As-Sadiq, lui-même héritier prophétique, on comprend que chaque lettre, comme chaque composant de l’univers, est constituée d’une proportion des quatre éléments fondamentaux de la Nature –Terre, Eau, Feu et Air. Dans une langue sacrée, un mot représente l’objet au point que sa substance se retrouve dans le mot qui le désigne. Autrement dit, le mot définit la part de l’Esprit descendu dans l’objet désigné.



Au-delà d’une simple présentation, Philippe de Vos nous propose des exercices spirituels pratiques, mais également les correspondances que les lettres entretiennent avec la communauté des anges. De plus, comme il l’affirme, les enseignements spirituels sont les lumières qui nous conduisent à la contemplation. De ce fait, certaines applications de la science des lettres sacrées peuvent non seulement nous conduire à la compréhension cosmologique et métaphysique du monde, mais aussi nous guider dans notre vie quotidienne.