IsraÃ«l/Gaza : la trÃªve terminÃ©e, le chaos de retour, l'urgence renouvelÃ©e d'un cessez-le-feu durable

Depuis la fin de la trêve à Gaza vendredi 1er décembre, plus de 175 Palestiniens ont été tués des suites des bombardements de l’armée israélienne, faisant grimper le bilan des morts à plus de 15 500 dans l’enclave palestinienne. Et ce bilan risque de grimper très fort. L'armée israélienne, qui avait exhorté ces dernières semaines les habitants du nord de Gaza à partir vers le sud, a étendu, lundi 4 décembre, ses opérations dans l’ensemble de la bande de Gaza.Alors que des bombardements pleuvent sur plusieurs quartiers et que les hôpitaux du sud de Gaza se trouvent dans une situation dramatique, les appels au cessez-le-feu immédiat et durable sont chaque jour renouvelés par le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres ou encore les ONG., a déclaré Martin Griffiths, chargé des situations humanitaires d'urgence à l'ONU.Au sein de la société civile, les manifestations continuent d’être organisées à travers le monde, y compris en France où se sont tenus, samedi 2 décembre, des dizaines de rassemblements. Le plus important défilé de solidarité avec Gaza a eu lieu dans la capitale, en présence notamment du leader de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon, qui a dénoncé haut et fort le risque génocidaire encouru par les Gazaouis, avec plus de morts en 42 jourspendant la guerre en Bosnie. Quelque 7 000 personnes selon la préfecture de police de Paris sont descendues dans les rues pour direLe Hamas a prévenu qu’il n’y aurade captifs avec Israël tant que ce dernier poursuit ses combats. De son côté, Emmanuel Macron a appelé depuis Dubaï où se tient la COP 28 àet ainsi, a déclaré le président français pour quiLire aussi :