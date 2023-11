IsraÃ«l/Gaza : un accord pour une trÃªve humanitaire trouvÃ© mais largement insuffisant pour les ONG

C'est une trêve humanitaire de courte durée pour laquelle le gouvernement israélien a donné, mercredi 22 novembre, son feu vert. L'accord avec le Hamas par l'entremise du Qatar prévoit la libération de 50 otages israéliens en échange de 150 prisonniers palestiniens - des femmes et des enfants - et quatre jours de répit pour les habitants de la bande de Gaza. Il devrait entrer en vigueur jeudi 23 novembre.



Les ONG estiment que la trêve de quatre jours négociée est très largement insuffisante au regard de la situation humanitaire catastrophique dans l'enclave palestinienne. Bombardée quotidiennement par l'armée israélienne depuis des semaines, Gaza a subi de lourdes pertes humaines, plus de 14 500 selon les autorités locales, sans compter les dizaines de milliers de blessés. Avec plus de 5 300 enfants tués, le territoire sous blocus, qualifié récemment de « cimetière à ciel ouvert » par l'Unicef, est devenu « l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant » , s'en est émue sa directrice générale, Catherine Russell, devant le Conseil de sécurité de l'ONU.



Pour Oxfam, « une trêve de cinq jours ne pourra apporter qu’un soulagement très limité aux civils et est insuffisante au regard de l’ampleur des besoins et des destructions. Elle ne nous permettra aucunement d’inscrire l’aide humanitaire dans la durée, puisqu’elle prendra fin au bout de cinq jours » .