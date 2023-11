Cessez-le-feu Ã  Gaza : Macron hausse le ton contre IsraÃ«l face aux Â« trop nombreuses pertes civiles Â»

« une trêve humanitaire immédiate conduisant à un cessez-le-feu »

Plusieurs centaines de milliers de personnes ont de nouveau défilé ce week-end en France et en Europe en solidarité avec les Palestiniens, en particulier ceux de Gaza qui font toujours face à une situation humanitaire des plus catastrophiques. Alors que plus de 13 000 morts sont aujourd'hui enregistrés dans l'enclave par les autorités locales, les appels au cessez-le-feu continuent de se faire plus pressants.Une semaine après son interview à la BBC , Emmanuel Macron a plaidé, dimanche 19 novembre, pourface à, a-t-il notamment communiqué sur X.Le chef de l'Etat, pour qui la libération de tous les otages est, a notamment annoncé avoir affrétéLe président de la République a proposé de mettre à disposition des moyens aériens afin de permettre aux enfants blessés ou malades de Gaza qui ont besoin de soins urgents d'être soignés en France,