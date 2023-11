IsraÃ«l/Palestine : des ambassadeurs inquiets du virage pro-israÃ©lien de la France

« collective, sans précédent de la part d’ambassadeurs de France au Moyen-Orient »,

Plusieurs ambassadeurs de France au Moyen-Orient regrettent la position de Paris dans le conflit israélo-palestinien. Dans une note commune adressée au Quai d’Orsay et révélée par Le Figaro, une dizaine d’entre eux ont fait part de leur malaise et leurs inquiétudes sur le virage pro-israélien d’Emmanuel Macron depuis l'attaque macabre du Hamas en Israël le 7 octobre. La démarche estont fait part trois anciens diplomates au quotidien. Elle est également soutenue par de nombreux diplomates couvrant le monde arabe depuis Paris.Que dit la note en substance ? La position de la France estdans le monde arabe et est, relèvent les hauts fonctionnaires., signifient-ils. Un fait illustré notamment par les nombreuses manifestations anti-françaises qui se sont déroulées ces dernières semaines en Tunisie ou encore en Iran et au Liban pour dénoncer la solidarité inconditionnelle exprimée par l’exécutif envers Israël. Les auteurs de la note alertent sur une crise de confiance entre la France et le Moyen-Orient qui estet risque d’être, précise un diplomate auLes ambassadeurs ont néanmoins salué la récente prise de parole d’Emmanuel Macron en faveur d’un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, les observateurs y voyant un repositionnement important de la France. Au grand dam du gouvernement israélien.L'appel au cessez-le-feu lancé par la France estpour le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Selon la présidence israélienne, Emmanuel Macron aindiqué lors d'un entretien téléphonique après son interview à la BBC. Le président français, a-t-elle relayé. Peu importe le prix pour Israël, qui refuse à ce jour tout arrêt de ses opérations militaires dans l’enclave palestinienne. Ces dernières, qui placent Gaza dans une situation humanitaire catastrophique, ont provoqué la mort de plus de 11 000 personnes depuis le 7 octobre.Lire aussi :