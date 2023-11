LÃ©gislatives aux Pays-Bas : victoire pour l'extrÃªme droite de l'islamophobe Geert Wilders

« Nous ne pouvons plus être ignorés »

« Les Néerlandais espèrent que le peuple pourra récupérer leur pays et que nous veillerons à ce que le tsunami des demandeurs d’asile et de l’immigration soit réduit. »

Le séisme politique est de taille aux Pays-Bas. Le Parti pour la liberté (PVV) de Geert Wilders a remporté, mercredi 22 novembre, les législatives néerlandaises. Le parti xénophobe et islamophobe a obtenu 35 sièges au Parlement, selon les premiers sondages sortis des urnes., a lancé le leader de l'extrême droite devant ses partisans à la Haye.Geert Wilders, qui a notamment promis un référendum pour la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne à la manière du Royaume-Uni, n'est pourtant pas assuré de succéder à Mark Rutte au poste de Premier ministre, vacant depuis juillet dernier.Une coalition de gouvernement a besoin de 76 sièges sur les 150 à la chambre basse du Parlement pour gouverner. C'est aux partis qui formeront la plus large coalition qui pourront prétendre prendre la direction du pays. Or aucun grand parti ne souhaite en former avec le PVV.Arrivée en seconde position avec 26 sièges au Parlement, l’alliance de la gauche et des écologistes est ainsi bien placée pour former sa propre coalition. Le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD, centre-droit) a, quant à lui, remporté 23 sièges.Lire aussi :