Pays-Bas : les musulmans confrontés à une « discrimination structurelle » des banques

« discrimination structurelle »

« Les banques soupçonnent les personnes qui déposent ces fonds sur un compte d’activités illégales ou de financer le terrorisme et ils envoient systématiquement des demandes d’explication sur leur provenance »

Les banques et les institutions financières néerlandaises opèrent uneenvers les musulmans. L’accusation est d’autant plus grave qu’elle a été portée, jeudi 6 avril, par Rabin Baldewsingh. membre du Parti travailliste et coordinateur national contre la discrimination . La raison principale de cette situation est à rechercher dans la loi qui veut combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, le Wwft Act Rabin Baldewsingh a expliqué qu’il avait reçu des signalements de la part de musulmans, et en particulier pendant le mois du Ramadan, une période chargée en collectes de fonds et en obligations de charité pour aider les nécessiteux. Les fonds collectés dans les mosquées pour la zakat sont considérés comme suspects par les services juridiques des banques., relate Rabin Baldewsingh, cité par le quotidien néerlandais Trouw. Il en appelle à une enquête publique sur le sujet.Et le coordinateur de citer en exemple un responsable d’entreprise dont le nom de famille, très commun au Pakistan, correspondant à l’un des partisans d’Al-Qaïda. Sa demande de prêt pour l’ouverture d’un nouveau restaurant a été suivie par des enquêtes poussées de la part de la banque.