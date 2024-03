Cessez-le-feu à Gaza : une résolution de plus de l’ONU méprisée par Israël

« la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages »

Après des mois d'une sanglante répression israélienne contre Gaza, les appels au cessez-le-feu immédiat ont enfin trouvé un écho au Conseil de sécurité de l'ONU. Une résolution visant à la mise en œuvre d'une trêve pour le mois du Ramadan, deux semaines après le début du jeûne, a été adoptée, lundi 25 mars, par 14 voix pour et une abstention, celle des Etats-Unis qui bloquaient jusque-là tout texte en ce sens.La résolution, qui exige aussiet laà l'arrivée d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne, a aussitôt été balayée par Israël, qui refuse toute trêve. Les autorités, qui n'ont jamais appliqué une quelconque résolution renvoyant Israël à ses responsabilités de puissance occupante, ne se privent pas de tirer à boulets rouges sur les Nations unies. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a récemment qualifié sur X l'ONU d'Pour témoigner de sa colère, Israël a annulé l'envoi d'une délégation à Washington. En réponse, la Maison Blanche a indiqué, via un porte-parole, que son abstention ne représentait. Son soutien à Israël reste intact.a d'ailleurs affirmé plus tard le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, à la presse. Pourtant, selon la Charte des Nations unies, les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité sont contraignantes.Toutefois, l'ONU n'a pas les moyens de les faire respecter. Par ailleurs, aucune panoplie de sanctions à l'encontre d'Israël n'est en vue pour permettre l'application du cessez-le-feu immédiat, au grand dam des habitants de Gaza qui voient encore leurs souffrances si peu prises en compte par la communauté internationale. Plus de 32 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis octobre 2023., a affirmé Agnès Callamard, présidente d'Amnesty International.Pour le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres,