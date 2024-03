Ramadan 2024 : face au dÃ©sastre Ã  Gaza, la campagne de boycott des dattes Â« made in Israel Â» sâ€™intensifie

« La culture des dattes est l’activité agricole principale de près de 50 % des colonies illégales de la vallée du Jourdain en Palestine occupée et contribue fortement à leur viabilité économique »

« la vallée du Jourdain est la région la plus fertile de Palestine, mais à cause des restrictions d’accès, seule 4% de la terre est cultivée par des palestiniens et 86% des terres agricoles sont confisquées par les colons israéliens ».

« N’oubliez pas qu’en matière de commerce, le client décide, et que plus nombreux nous serons à nous exprimer ouvertement sur cette situation intolérable due à l’occupation israélienne, plus ces commerçants se poseront des questions sur la légitimité et la pertinence de la commercialisation de ces produits »

« dont la provenance est garantie »

« nous contribuons à renforcer l'économie palestinienne et à renforcer son indépendance face à la colonisation »

, rappelle BDS dans un récent billet paru sur son site. Par ailleurs,Les réseaux sociaux grouillent de messages appelant au boycott des marques comme Mehadrin, Hadiklaim, Jordan Valley, Jordan River, King Solomon… mais aussi des enseignes qui vendent, parfois sous un faux étiquetage, des dattes israéliennes, signe que des responsables commerciaux sont conscients de la piètre image que peut dégager l'affichage de leur provenance réelle. Une telle tromperie à la consommation appelle à la vigilance des clients., appuie BDS.Des alternatives aux dattes israéliennes, il en existe beaucoup. Pour l'Association France Palestine Solidarité (AFPS), il faudrait, dans la mesure du possible, acheter des dattes palestiniennes. Par cette action,