Ramadan 2023 : quand l'inflation vient jouer les trouble-fêtes

« normalement, on a du monde tous les soirs »

« Mais ça ne sera pas possible cette année, ses prix ont pris 10 % »

« C’est une occasion de se concentrer sur l’essentiel, surtout

Je ne fais pas

car je ne peux pas le faire, c'est impossible parce que je travaille, mais j’essaye au moins de faire quelques prières en plus à la maison le soir »

Les repas de rupture du jeûne partagés avec des invités sont marqués d'une croix rouge sur l'agenda familial de Fatima et Karim, un couple d'Aulnay-sous-Bois interrogé par Le Parisien . Il y a des croix un jour sur trois jusqu'au 21 avril. Soit beaucoup moins que d'habitude d'après Karim, qui explique que. Mais inviter trois ou quatre personnes tous les soirs est désormais au-dessus des moyens du couple. Avant la crise, Karim avait même pris l'habitude de commander des plats chez un traiteur., avoue le chef de famille.Certains voient un avantage à cette situation, en faisant une plus grande place à la spiritualité. C'est le cas de Hakim, rencontré au détour du repas citoyen organisé dimanche 9 avril à Stains. les derniers jours du Ramadan , confie-t-il.Pour le père de famille qu'il est, se rendre au repas citoyen était un moyen de joindre l'utile à l'agréable : par temps d'inflation, il aura économisé le prix d'un iftar pour lui, son épouse et ses enfants tout en partageant un moment convivial en famille à l'extérieur de son domicile. La veille, les participants à l'iftar de La Pépinière n'ont pas insisté sur le côté spirituel. Comme à l'événement stanois, les personnes présentes n'étaient pas toutes croyantes. Une partie d'entre elles avaient cuisiné sur place dans l'après-midi. La chorba était bien épicée et les conversations animées… Une belle soirée en dépit des difficultés engendrées par l'inflation.