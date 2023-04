Au cœur du Ramadan, un grand repas citoyen anime Stains, une belle démonstration de solidarité à la clé

L’organisation d'un tel repas en plein Ramadan n’est pas nouvelle à Stains. Une première édition a vu le jour en 2019 grâce à un réseau large de contributeurs qui s’étaient promis d’en faire un rendez-vous annuel. « Malheureusement, le Covid est passé par là. On se retrouve quelques années plus tard à revivre ce moment de partage autour de valeurs qui nous sont chères, la solidarité, l'entraide, la bienveillance, le don de soi, (...) et qui nous animent tous ensemble » , raconte Abdelkader Bouaziz.



Entretemps, les organisateurs du premier repas citoyen n’ont pas chômé : en plus de leurs activités respectives, ils ont lancé le collectif Zéro précarité à Stains, qui s’était alors chargé de distribuer des colis alimentaires à des centaines de familles dans le besoin en 2020 et en 2021.



Cette année, pour l'édition 2023, 2 000 repas ont été distribués au total, nous informe Abdelkader Bouaziz : plus de 1 500 repas sur place tandis que les restes, zéro gaspi oblige, ont été distribués « dans la foulée à la mosquée et lors d’une maraude ».