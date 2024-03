AprÃ¨s un nouveau massacre Ã  Gaza, lâ€™indignation d'Emmanuel Macron, des sanctions rÃ©clamÃ©es contre IsraÃ«l

« profonde indignation face aux images qui nous parviennent de Gaza où des civils ont été pris pour cible par des soldats israéliens ». « J'exprime ma plus ferme réprobation envers ces tirs et demande la vérité, la justice et le respect du droit international »

« À Gaza, la situation est dramatique. Toutes les populations civiles doivent être protégées. Un cessez-le-feu doit être mis en place immédiatement pour permettre à l’aide humanitaire d’être distribuée »

« chaque jour sans action, ce sont des morts civiles supplémentaires »

« l’Union européenne a le devoir d’intervenir dans toute sa capacité à l’encontre d’Israël. Le risque plausible de génocide reconnu par la CIJ est un point de non-retour, qui rend insoutenable l’absence de sanctions et de condamnations concertées ».

A quand des sanctions contre Israël ? Alors que le mois du Ramadan approche, les massacres se poursuivent à Gaza, où le cap des 30 000 morts est dépassé. L’un des derniers drames en date a eu lieu vendredi 29 février : l’armée israélienne a tiré sur une foule affamée qui s’était jetée sur des camions d’un convoi humanitaire dans le nord de Gaza, ce qui a entraîné une grave bousculade. Le bilan des autorités locales fait état d’une centaine de morts.Emmanuel Macron a exprimé, vendredi 1er mars, sa, a ajouté le chef de l’Etat., a-t-il plaidé. Un cessez-le-feu que refuse encore et toujours Israël, avec le soutien des Etats-Unis. Les appels aux sanctions internationales se multiplient, particulièrement du côté des ONG qui voient leurs activités humanitaires empêchées par les graves agissements d'Israël dans l'enclave palestinienne. Dernièrement, la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), qui dénonce depuis plusieurs semaines un génocide en cours à Gaza, réclame des sanctions contre les dirigeants israéliens car. Pour Alexis Deswaef, vice-président de la FIDH,Lire aussi :