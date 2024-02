Gaza : IsraÃ«l prÃªt Ã  attaquer Rafah pendant le mois du Ramadan

« Le Hamas a le choix. Ils peuvent se rendre, libérer les otages et les civils de Gaza pourront ainsi célébrer la fête du Ramadan »,

« Quiconque veut nous empêcher de mener une opération à Rafah nous dit en fait de perdre la guerre. Je ne vais pas céder à cela. »

« leur ferme opposition »

« l’urgence de parvenir à un cessez-le-feu et à la libération des otages »

« la nécessité de travailler à une sortie de crise et à la relance décisive et irréversible du processus politique, en vue de la mise en œuvre effective de la solution des deux États ».

Alors que le mois du Ramadan approche, aucune perspective d'une trêve durable n'est en vue pour la bande de Gaza. L'offensive menée par Israël contre l'enclave palestinienne continue de provoquer chaque jour un nombre trop important de décès, très largement des civils. Le bilan fait état d'au moins 29 000 morts depuis octobre 2023.Le ministre israélien Benny Gantz a fait savoir, dimanche 18 février, que si les otages ne sont pas tous libérés - environ 130 - avant le début du mois de jeûne, l'armée israélienne lancera son offensive sur Rafah.a-t-il déclaré.La ville abrite aujourd'hui environ 1,4 million de Palestiniens qui vivent comme, dans le reste de Gaza, dans des conditions abominables. De l'avis des ONG et agences de l'ONU, la catastrophe humanitaire est d'un niveau sans précédent sur ce territoire palestinien. Alors qu'un nouveau massacre majeur de civils se profile, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait part de sa détermination à attaquer Rafah.Emmanuel Macron et Abdel Fattah al-Sissi ont expriméà une telle offensive ainsi qu'à tout déplacement forcé de populations vers l'Egypte, ont indiqué, dimanche 18 février, les dirigeants français et égyptien dans un communiqué conjoint. Mettant l'accent sur, ils ont aussi martelé