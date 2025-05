Emmanuel Macron ouvertement favorable à l'interdiction du voile dans les compétitions sportives

« pour l'application de la Charte olympique qui interdit le port de tous les signes religieux dans les compétitions »

« c'est aux fédérations sportives de décider »

« aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique »

Le gouvernement ne recule pas devant son soutien à la proposition de loi visant à l'interdiction du port de voile dans les compétitions sportives. Un texte auquel Emmanuel Macron se dit clairement favorable, malgré l'exclusion qu'une telle mesure suscite à l'encontre de femmes musulmanes. Sylvie Eberena, championne de France masters d'haltérophilie, dénonce la proposition de loi. Cette sportive de haut niveau, qui pourrait voir sa pratique et celle de nombre de femmes entravées en France par la loi si elle est adoptée, a demandé au président de dire ce qu'il en pensait à l'occasion de son interview sur TF1 mardi 13 mai.Le chef de l'Etat s'est dit. S'agissant de la pratique du sport hors compétition, il estime queS'il n'a pas été en mesure de développer sa réponse face à Sylvie Eberena, le président, comme le gouvernement, s'appuie principalement sur l'article 50 de la Charte olympique pour motiver sa position. L'article en question souligne qu'. Or il n'interdit en rien le port des signes religieux, mais le prosélytisme. De nombreuses fédérations sportives internationales autorisent d'ailleurs le port des signes religieux. La position du gouvernement français, qui suscite de la colère parmi les citoyens de confession musulmane, continuera longtemps à susciter l'incompréhension. Lire aussi :Et aussi :