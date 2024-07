Législatives 2024 : après des désistements en cascade, 90 triangulaires au second tour

Les candidats qualifiés pour le second tour des élections législatives du 7 juillet avaient jusqu'au mardi 2 juillet, 18h, pour se faire connaître. En raison d'un taux de participation électorale inédit au premier tour depuis des décennies, environ 300 circonscriptions étaient concernées par des triangulaires, quelques rares autres par des quadrangulaires. Désormais, il n'y aura 90 circonscriptions qui verront s'opposer trois candidats. Seuls deux quadrangulaires sur cinq auront lieu, dans la Vendée et le Rhône.Dès le soir du premier tour, le Nouveau Front populaire avait appelé au désistement de ses candidats arrivés en troisième position pour empêcher le RN d'obtenir des sièges supplémentaires. Sur les 211 désistements, 126 candidats du camp de la gauche se sont retirés.Du côté du camp présidentiel, malgré les ni-ni assumés de plusieurs membres du gouvernement, 81 candidats se sont désistés. Au soir du second tour, les 577 sièges de députés seront pourvus. L'un des enjeux sera de voir à quel point les désistements visant à barrer la route au RN auront servi à freiner sa percée (inéluctable) à l'Assemblée nationale.Lire aussi :