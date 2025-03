Pourquoi le Carême n’est pas le Ramadan des musulmans : ce qu’il faut savoir sur cette célébration chrétienne

Entre le Ramadan et le Carême, la pratique du jeûne diffère. Le jeûne du Ramadan implique pour les musulmans – du moins ceux et celles qui sont en capacité de le faire – de s’abstenir de manger et de boire tous les jours du mois, de l’aube au coucher du soleil. Ils doivent aussi ne pas fumer ou encore ne pas avoir de relations sexuelles durant ce temps de jeûne.Pendant le Carême, le jeûne est un acte de pénitence qui n’est obligatoire, pour les catholiques, que le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint. Réservé aux personnes âgées de 14 à 60 ans, exception faite aux malades et aux femmes enceintes, il se résume à manger un unique repas par jour. Les fidèles ne doivent pas non plus consommer de viande ces deux jours ainsi que tous les vendredis du Carême. Plus globalement, ils se doivent de renoncer à des habitudes potentiellement nuisibles – d’ordre alimentaire ou non – pour être dans un esprit de purification et de réflexion spirituelle.Quelles que soient les différences, le Ramadan et le Carême offre des occasions de communion fraternelle entre musulmans et chrétiens en France et ailleurs.