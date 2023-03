Ramadan 2023 : quels sont les actes qui annulent ou non le jeûne ?

« léger »

En parallèle, rappelle la Grande Mosquée de Paris, les actes suivants n'annulent pas le jeûne :- l'administration de vaccins : la question avait été largement posée lors de la crise sanitaire de la Covid-19, la réponse avait alors été très claire - les injections, y compris d'insuline, de même que les transfusions (sauf substitut alimentaire) ;- la ventoline et les gouttes pour les yeux et les oreilles (collyres auriculaires et oculaires) ;- l'extraction d'une dent ;- le fait de goûter, sans avaler, un plat lors de sa préparation ;- l'utilisation du dentifrice ;- l'usage du parfum tant qu'il estLe fait de boire ou de manger par erreur n'annule pas le jeûne, tout comme le fait, ajoutons-le, d'avaler sa salive.