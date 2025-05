Aïd al-Adha 2025 : l’appel au boycott du sacrifice des moutons qui relance le débat en France

« Il est essentiel de rappeler que la fête de l'Aïd al-Adha demeure une adoration et une tradition prophétique d'une grande importance pour l'ensemble des musulmans. Nous encourageons ainsi tous les fidèles à assister à la prière de l'Aïd et à vivre ce jour béni dans la piété, la fraternité et la sérénité auprès de leurs proches. Notre démarche (…) s'adresse exclusivement à la question de l'acquisition du mouton destiné au sacrifice cette année. »

« dans le respect strict des règles du bien-être animal, telles que prescrites par la tradition musulmane et la réglementation européenne »,

« ce sacrifice, bien qu’il soit une recommandation fortement conseillée, ne constitue pas une obligation pour ceux qui n’en ont pas les moyens, que ce soit sur le plan financier ou logistique »

« comme cela se fait pour les pèlerins à La Mecque ».

« Outre le manque de structures d'abattage agréées et un cadre réglementaire stricte, une hausse exceptionnelle des prix — aggravée par les pratiques abusives de certains producteurs allant au-delà des augmentations du marché — rend l'achat d'un agneau inaccessible pour de nombreuses familles »

« disproportionnées »

« seule une minorité de fidèles parvient encore à accomplir le sacrifice dans le Loiret, dans le respect de la tradition islamique ».

« salue leur engagement et les encourage à poursuivre leurs efforts »

« l'ouverture d'un dialogue constructif et transparent avec les autorités, les acteurs de la filière ovine et les institutions publiques ».

« par le passé des hausses de tarifs parfois déraisonnables »

« le dialogue, le respect mutuel et la recherche de solutions concertées ».

« La fête de l’Aïd al-Adha représente un moment important, à la fois pour des milliers de familles musulmanes et pour les professionnels de la filière ovine. Il est essentiel de préserver cette relation de confiance bâtie au fil des années »,

« faire preuve de responsabilité en évitant toute forme de spéculation qui pourrait faire naître un sentiment d’injustice ou de profit abusif “sur le dos des musulmans” ».

« évaluer avec lucidité les effets potentiels de ces appels au boycott, qui, s’ils répondent à des préoccupations compréhensibles, risquent aussi d’alimenter les discours de ceux qui souhaitent remettre en cause la liberté de culte ».

La mosquée Lumière et Piété est la seule, à notre connaissance, à se mobiliser activement pour le boycott du sacrifice. Face aux incompréhensions suscitées par son appel, elle a martelé qu'il ne s'agit évidemment pas d'un boycott de la fête en elle-même :C'est loin d'être la première fois qu'un tel appel est lancé depuis l'Occitanie. En 2014 déjà, le Conseil régional du culte musulman (CRCM) Languedoc-Roussillon avait demandé aux musulmans du Gard et de l'Hérault ne pas acheter de moutons pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, des musulmans relancent la grogne en espérant être entendus au-delà de leur région car le problème est, à leurs yeux, général.Le Conseil français du culte musulman (CFCM) s'est exprimé sur ce nouvel appel au boycott pour l'Aïd. L'instance, qui réitère la nécessité d'un sacrifice rituel devant être accomplirappelle que. Par ailleurs, les fidèles peuvent procéder au sacrifice par procuration, Sans aller jusqu'à appeler au boycott, plusieurs autres responsables musulmans d'au-delà du Gard ont fait valoir leurs inquiétudes, à l'image du Conseil départemental du culte musulman (CDCM) du Loiret., a signifié courant avril l'instance. Ces hausses de prixfont queLe CDCM, qui, a appelé de ses vœuxBien que le CFCM ait constaté, à l'origine des appels au boycott, il privilégie aussiexplique-t-il, tout en appelant les professionnels du secteur àQuant aux responsables religieux, ils sont appelés à