Pour la reprise des cérémonies religieuses, la prudence s’impose face à la menace du Covid-19

La reprise des célébrations religieuses dans les mosquées doit mieux se préparer pour qu’elle puisse avoir lieu dans les meilleures conditions. Avant de se pencher sur cette reprise, faisons un point sur ce que préconisent les institutions médico-scientifiques sur l’état de nos connaissances sur la pandémie. Les scientifiques déclarent avec humilité que ces connaissances sont à la fois additives, c’est-à-dire qu'elles s’acquièrent jour après jour. Elles sont aussi soustractives dans la mesure où la vérité d’hier ne l’est plus forcément aujourd’hui.



Cet état de fait ne doit pas entamer la confiance que nous devrions avoir dans les avis de nos institutions médico-scientifiques qui restent nos références et nos sources de connaissance sur la nature et les mécanismes de la pandémie. Il doit au contraire nous inciter à l’humilité face à la complexité de la pandémie et à la reconnaissance des efforts déployés par ces institutions pour nous éclairer. Parmi les faits établis :



- Aujourd’hui personne ne peut répondre à la question d’une éventuelle nouvelle vague après le 11 mai 2020 du fait que la méconnaissance du comportement du virus et celui de la population.



- Notre système hospitalier n’est pas en mesure de supporter une deuxième vague et le personnel soignant ne peut résister plus longtemps au rythme épuisant qu’il endure depuis le début de la crise.



- Nous ne sommes pas tous égaux face à l’infection Covid-19. Des facteurs de risques ont été identifiés dont l’âge, l’obésité, les problèmes cardiovasculaires, etc.



- Un tiers des personnes qui étaient en contact avec les virus n’ont pas produit forcément des anticorps de protection, et la production de ces anticorps n’annule pas la capacité de transmettre le virus. Celle-ci pourrait persister jusqu’à 45 jours après le contact avec le virus.



- Dans la lutte contre la pandémie, la stratégie qui a fait ses preuves jusqu’à aujourd’hui repose sur trois éléments : la distanciation physique, les gestes barrières et le port du masque.



Enfin, il faut rappeler qu’à ce jour, nous n’avons pour l’instant ni traitement efficace pour le traitement du Covid-19 ni de vaccin.