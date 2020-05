Polémique sur la date de reprise des cultes : l’UMF préconise de ne pas l'avancer pour l’Aïd al-Fitr

C’est au tour de Mohammed Moussaoui de réagir, non pas en sa qualité de président du CFCM mais en tant que représentant de l’Union des mosquées de France (UMF). Celle-ci se déclare « consciente de l’attente des croyants de renouer avec leurs lieux de culte et leurs célébrations religieuses et respecte les décisions souveraines des autres cultes ainsi que leurs revendications en matière de reprise d’activités ».



Néanmoins, « son appréciation de la situation la réconforte dans l’idée d’une reprise progressive après le 2 juin 2020 », fait-il valoir, d’autant que l’éventuelle ouverture des célébrations religieuses dès le 29 mai « peut faire naître chez des citoyens un sentiment d’un traitement différencié entre les fêtes religieuses » . C’est pourquoi « il aurait été plus judicieux de fixer des critères généraux pour une reprise des célébrations sans forcément fixer de date », ajoute-t-il.