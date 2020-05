La reprise des cultes le 29 mai, après l'Aïd-al-Fitr, « une décision discriminatoire » envers les musulmans

La fête de d’Aïd al-Fitr, qui marque la fin du mois du Ramadan, intervient « quatre jours à peine avant la nouvelle date signifiée par le Premier ministre devant les sénateurs pour l’autorisation, à nouveau, des cérémonies religieuses, laquelle date coïncide avec la Chavouot juive et la Pentecôte chrétienne ».



La date du 29 mai n’est pas actée à ce stade, mais « si cette décision discriminatoire était maintenue, elle porterait un grave préjudice à la crédibilité du CFCM et ébranlerait son statut d’institution fédératrice à laquelle il serait reproché son attentisme face à cette question sensible » , estime l’Observatoire.