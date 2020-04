Coronavirus : une rÃ©ouverture des lieux de culte envisagÃ©e que bien aprÃ¨s Ramadan, sous conditions

« se donner 15 jours, trois semaines pour voir l’impact du déconfinement partiel sur la situation sanitaire avant de prendre une décision »

« on doit avoir l’humilité de ne pas savoir ».

Emmanuel Macron a fait savoir auprès des responsables des cultes, mardi 21 avril, qu’il exclut la réouverture des lieux de culte le 11 mai, la date actée pour le début du déconfinement. Aucun calendrier précis sur ce point n’a encore été acté mais leur réouverture ne devrait pas se faire non plus avant début juin, bien après la fin du Ramadan, confirme auprès de Saphirnews Mohammed Moussaoui, à l’issue de l’audioconférence, qui a également réuni des représentants des courants maçonniques et laïques, la deuxième depuis le 23 mars. Après le 11 mai, les autorités vont, rapporte le président du Conseil français du culte musulman (CFCM), pour qui