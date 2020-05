La reprise des cultes dès la fin du Ramadan ? Les fédérations turques adoptent une position commune

Pour les fédérations turques, membres du Conseil français du culte musulman (CFCM), les autorités doivent faire preuve d’une « extrême prudence face à cette épidémie » et « faire prévaloir le principe de précaution car aucune cérémonie religieuse telle qu’elle soit ne peut être comparée au principe universel qu’est la préservation de la vie humaine ».



En conséquence, « au vu des éléments que nous avons à ce jour de la part des autorités sanitaires, nous devons tous rester solidaires et maintenir la date du 2 juin » , estiment le CCMTF et la CIMG. Néanmoins, « si les autorités viennent à avancer cette date parce qu’elles disposent d’éléments qui leur permettent de juger que la situation est favorable, alors dans ce cas, la CIMG France et le CCMTF demandent à ce que la date du 24 mai prévue pour l’Aïd al-Fitr soit prise en compte » .