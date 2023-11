NorvÃ¨ge : en solidaritÃ© avec Gaza, le drapeau palestinien hissÃ© Ã  la mairie d'Oslo

« Quand on sait que plus de 5 000 enfants ont perdu la vie, soit plus de 275 classes scolaires, il est naturel de se souvenir d'eux aujourd'hui »

« pour tous ceux qui ont perdu la vie à Gaza »

« Il est très important de souligner qu'Oslo doit être une ville pour tous, où notre petite minorité juive aussi bien que ceux qui ont des origines palestiniennes doivent se sentir en sécurité, considérés et intégrés »

A l'occasion de la Journée internationale en solidarité avec le peuple palestinien, le drapeau palestinien a été hissé, mercredi 29 novembre, à l'hôtel de ville d'Oslo., a déclaré la maire de la capitale norvégienne, Anne Lindboe. Plus de 15 000 personnes sont mortes dans l’enclave palestinienne des suites des bombardements israéliens.Cette journée de solidarité, célébrée depuis 1978, a été l'occasion d'une commémoration, après une autre commémoration organisée quelques jours plus tôt pour la minorité juive et les victimes de l'attaque du Hamas le 7 octobre., a affirmé Anne Lindboe.Lire aussi :