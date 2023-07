Le systÃ¨me de tutelle masculine, une grave entrave Ã  la mobilitÃ© et aux droits des femmes

mahram

« Du seuil de la maison à la frontière du pays

les femmes de la région luttent contre les restrictions que les autorités invoquent souvent pour leur protection, mais qui en réalité les privent de leurs droits et permettent aux hommes de les contrôler et de les maltraiter à volonté »

La libre circulation, ce droit pour tout individu de se déplacer librement dans un pays, de quitter celui-ci et d'y revenir, est encore largement bafouée à travers le monde et les femmes en sont les premières victimes. Dans de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, leur liberté de mouvement est même entravée par diverses restrictions en toute légalité. Tout en saluant l'accroissement des libertés en faveur de la gente féminine dans la zone MENA, Human Rights Watch (HRW) déplore, dans un rapport paru mardi 18 juillet, comment les politiques de tutelle masculine restreignent les déplacements et la mobilité des femmes.Des millions de femmes sont ainsi empêchées de se déplacer librement à l’intérieur des frontières ou de voyager à l’étranger sans l’autorisation d’un tuteur masculin, aussi appelésen arabe : le mari et les membres de la famille avec lesquelles elles ne peuvent se marier, en général le père et le frère., affirme l'auteure du rapport Rothna Begum, chercheuse auprès de la division Droits des femmes de HRW,