Urgence Palestine menacé de dissolution, la criminalisation du soutien aux Palestiniens dénoncée

Le ministre de l’Intérieur a annoncé, mercredi 30 avril, avoir engagé une procédure de dissolution du collectif Urgence Palestine, le fer de lance des mobilisations propalestiniennes depuis le début de l’opération militaire sanglante à Gaza en octobre 2023. La raison évoquée par Bruno Retailleau sur Europe 1 est curieuse : il entend par cette décisionpourles Français musulmans., a-t-il ajoutéLe ministre confirme ainsi l’annonce faite plus tôt par le collectif., s’offusque Urgence Palestine sur les réseaux sociaux.La mesure est d’autant plus dénoncée qu’elle, poursuit le collectif, pour qui cette procédure s’inscritUrgence Palestine a désormais dix jours pour contester sa dissolution. Près de 150 organisations et collectifs ont d'ores et déjà signé la pétition de soutien au collectif dont la CGT et le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA).Celui-ci a appelé àdevant une décisionqui signe une nouvelle tentative de l’exécutif demarqué par l’assassinat d’Aboubakar Cissé. Lire aussi :