Interdiction du voile et du Ramadan à tout-va : la droite sénatoriale dégaine des propositions choc contre « l'islamisme »

La mode en France est à la lutte contre « l'entrisme islamiste ». Sauf que les contours sont souvent très mal définis par un certain nombre d'hommes et de femmes politiques qui en font finalement un moyen pour lutter contre la visibilité de la présence musulmane en France. Le fait est que la droite sénatoriale s'est attaquée à ce sujet en formant un groupe de travail qui est aujourd'hui l'auteur d'un nouveau rapport polémique pour lutter contre une idéologie présentée comme « un obstacle à notre cohésion nationale » et « qui vise la transformation de la société française selon des normes religieuses radicales, constituant ainsi un projet séparatiste de long terme ».
Paru mardi 25 novembre, le rapport comprend 17 recommandations dont plusieurs posent question et ne manqueront pas d'être dénoncées comme de nouvelles propositions discriminatoires, d'autant plus que le groupe de travail a été accompagné dans ses travaux de l’anthropologue Florence Bergeaud-Blackler, aux prises de position décriées y compris dans le monde de la recherche.
Les sénateurs préconisent de lutter contre le « voilement des jeunes filles » en interdisant aux filles de moins de 16 ans le port du voile dans l'espace public, voile présenté comme un « étendard de l'apartheid sexuel ». Ils avancent l'argument de la « protection de l'enfance » pour justifier cette proposition, mais aussi une autre encore bien plus controversée : l'interdiction du jeûne pendant le mois du Ramadan aux moins de 16 ans.
Les adultes de confession musulmane ne sont pas non plus épargnés puisque les auteurs du rapport appellent à rendre obligatoire la neutralité confessionnelle des élus dans l'exercice de leur mandat, ce qui implique l'interdiction du port de signes religieux ostentatoires.
Le groupe de travail appelle à l'adoption rapide d’une proposition de loi pour l'interdiction du voile dans les compétitions sportives et pose aussi de nouveau, telle une obsession depuis des années, sur la table cette même interdiction pour les mères accompagnatrices de sorties scolaires. Une proposition que le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, partage. Ce dernier a même appelé de ses vœux à l'interdiction du voile dans l'espace public à toute personne mineure, déposant une proposition de loi en ce sens lundi 24 novembre.
Le rapport plaide pour un contrôle accru des financements étrangers, en renforçant les obligations déclaratives imposées aux mosquées et aux associations cultuelles, alors que les contrôles ont déjà été largement durcis ces dernières années pour les acteurs du culte musulman, à la faveur de la loi contre le séparatisme en 2021. Les sénateurs en appellent aussi à une conditionnalité de l'aide au développement pour les « pays qui promeuvent l'islamisme ».
Dans ce même document contre « l'islamisme », les auteurs appellent à lutter contre... les mariages forcés, en rendant systématique « la procédure d’audition des époux avant la transcription du mariage par les autorités consulaires françaises ». Ils souhaitent aussi rattacher la délivrance des visas au ministère de l’Intérieur. Cette nouvelle offensive des sénateurs intervient plusieurs mois après la sortie très critiquée du rapport relatif à la lutte contre « l'islamisme ».
