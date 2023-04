Interdiction du voile en sortie scolaire : une obsession de la droite au Sénat renouvelée

« pour une école de la liberté, de l’égalité des chances et de la laïcité »

« autonomie contractuelle »

« autorité hiérarchique »

« école supérieure du professorat des écoles »

« marqueurs de droite »

Le Sénat a adopté, dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 avril, une proposition de loi. Le texte LR contient plusieurs propositions clivantes parmi lesquelles l’interdiction du port des signes religieux - du voile en premier lieu - pour les parents accompagnant les sorties scolaires que la droite sénatoriale veut voir passer depuis des années. Autre mesure clivante du texte dont le sénateur LR Max Brisson est l'auteur, celle du port d’un uniforme obligatoire pour tous les élèves du primaire, du collège et du lycée des établissements publics et privés sous contrat.C'est le point majeur qui ne figure plus dans la proposition de loi, qui propose en revanche toujours d’expérimenter unepour des établissements scolaires volontaires et, parallèlement, de conférer aux directeurs unesur l’équipe enseignante. Une mesure vivement dénoncée par les syndicats d'enseignants.La droite sénatoriale souhaite également réformer la formation des professeurs des écoles, les enseignants exerçant dans les écoles maternelles et primaires. Uneserait créée dans chaque académie et placée sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale.Dans un Sénat où la gauche est minoritaire, la proposition de loi aux, parfaitement assumés par le sénateur des Pyrénées-Atlantiques, a été votée par 220 voix contre 118.De son côté, le gouvernement a prévu de s’opposer à plusieurs des mesures évoquées dans cette proposition de loi, telles l’interdiction du port de signes religieux lors de sorties scolaires ou encore la mise en place d'une autorité hiérarchique des directeurs d’école.Lire aussi :