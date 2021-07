Pourquoi la France n'interdira pas le voile aux mères lors des sorties scolaires ni les signes religieux aux mineurs

« confortant le respect des principes de la République ».

Beaucoup de mes amis ont partagé ces raccourcis alors que l'Assemblée nationale et le gouvernement s'opposent totalement à ces propositions, qui ne sont que celles émanant du Sénat, contrôlé par le parti Les Républicains (LR).Effectivement, LR a réussi à faire voter ces propositions, tout simplement parce qu'il est le premier groupe au Sénat en nombre de sièges, malgré l'opposition des sénateurs LREM, Modem, Agir, UDI, EELV, PS et PC. Le ministre de l'Intérieur est intervenu pour expliquer pourquoi ces amendements vont à l’encontre de notre Constitution et le principe même de la laïcité. L'espace public est un lieu d'expression libre, en conformité avec les lois françaises et nos engagements européens.En cas de désaccord avec l'Assemblée nationale, les textes des sénateurs sont rejetés. Les mêmes propositions du parti LR avaient été adoptées en octobre 2019 au Sénat, elles sont restées lettres mortes à l'Assemblée nationale. Notons que les sénateurs ne sont pas élus au suffrage universel direct mais sont des élus d'élus et des élus d'élus d'élus via les collectivités. Ils ont en moyenne 60 ans et sont encore à 65 % des hommes.Pourquoi la position de l'Assemblée nationale est-elle connue d'avance ? Simplement parce qu'à l'Assemblée nationale, la majorité présidentielle LREM, Modem, UDI, Agir et l'opposition de gauche formée du PS, d'Europe Écologie-Les Verts et de La France Insoumise rejetteront les amendements en question face aux députés LR, qui ont obtenu 17 % des sièges. Il n'y a donc aucune chance pour que ces propositions soient intégrées au projet de loiFace à la désinformation croissante en ligne, nous devons vérifier et varier nos sources d'information grâce aux nombreux journalistes professionnels que compte notre pays. Ce projet de loi ne va rien changer au port du voile en France. J'espère que ces éclairages contribueront constructivement à l’apaisement du débat national qui nous fait tant défaut.*****est conseiller politique au Parlement européen. Il s'exprime ici à titre personnel.Lire aussi :