Au Sénat, le projet de loi séparatisme adopté dans une version durcie, entachée d'amendements liberticides

Le volet du projet de loi portant sur les organisations sportives a également fait l’objet de plusieurs remaniements. Un amendement adopté vise à interdire le port de signes religieux aux participants de compétitions sportives organisées par les fédérations sportives et les associations affiliées. Une interdiction pour laquelle le gouvernement estime qu'il n'a pas à être à l’ordre du jour. « Nous aimerions préserver le fait que la pratique de la population soit considérée comme de l'espace public où le principe de laïcité s'impose, et non pas celui de la neutralité » , avait contesté Roxana Maracineanu.



Malgré ces objections, d'autres amendements portés par le sénateur Michel Savin (LR) ont été validés par le Sénat. Parmi eux, une disposition exigeant que les fédérations sportives agréées « mentionnent spécifiquement l’interdiction de toute forme de propagande et prosélytisme religieux » suivi d’un autre obligeant les organisations, dans le cadre du « contrat d’engagement républicain » , à dénoncer « tout fait contraire aux principes du sport, et toute atteinte à la laïcité ou à l’intégrité physique et morale des personnes constatés ou portés à sa connaissance » .