Séparatisme : le Sénat adopte des amendements anti-voile contre l'avis du gouvernement

« amendements dangereux, car il laissent entendre qu'il y aurait un lien de causalité, un continuum culturel, entre le port du voile, l'islam politique, le radicalisme, le séparatisme, et pourquoi pas le terrorisme ».

« Deux amendements au projet de loi sur "les séparatismes" ont été votés au Sénat contre l’avis du ministre de l’intérieur et 144 sénateurs. Les deux mesures votées sur le port du foulard aux sorties scolaires et le burkini risquent de détourner le projet de loi de son objectif »

Toujours contre l’avis du ministre, les sénateurs ont aussi voté en majorité un amendement visant à permettre au règlement intérieur des piscines d'interdire le port du burkini. Un autre amendement, qui avait reçu un avis défavorable de la commission des lois, visant à interdire le port de signes ostensibles pour les mineurs dans l'espace public a été adopté. Cet amendement, qui vise en réalité le port du voile par de jeunes filles, rappelle des amendements proposés par deux députés LREM mais qui ont été eux rejetés par l’Assemblée nationale bien avant l’examen du projet de loi en séance plénière.Le sénateur socialiste Didier Marie a dénoncé des, a simplement fait part via Twitter le Conseil français du culte musulman (CFCM).Plus de 600 amendements ont été déposés pour le projet de loi au Sénat, qui génère un clivage droite-gauche très marqué. Après examen en commission sénatorale, l’article de loi instaurant un nouveau régime d’autorisation pour tous les parents souhaitant bénéficier de l’instruction en famille (IEF) a été supprimé, au grand dam du gouvernement.Le projet de loi sera examiné jusqu'au 8 avril. L'ensemble des propositions sera discuté par la suite par une commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs et rien ne dit que les amendements controversés contre le voile demeureront dans la version définitive du texte.Lire aussi :